Тела еще двоих погибших шахтеров «Листвяжной» подняли на поверхность

Поисковые работы на шахте продолжаются, отмечает «Интерфакс».

«Горноспасатели МЧС России продолжают поисковые работы на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. В ходе них 4 декабря горноспасателями на поверхность подняты еще два погибших шахтера», — цитирует Газета.ru заявление пресс-службы ведомства.

Уточняется, что на аварийном участке осуществляют проветривание.

«Специалисты проводят оборудование скважины №2 для подачи азота, углекислого газа и хладона», — отметили спасатели.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел утром 25 ноября. В момент происшествия под землей находились 285 человек. В результате трагедии погиб 51 человек, 99 – пострадали. Президент России Владимир Путин во время обсуждения катастрофы на совещании 2 декабря пришел в ярость и ударил кулаком по столу, его возмутило полное отсутствие безопасности на шахте.

