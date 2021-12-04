Тела еще двоих погибших шахтеров «Листвяжной» подняли на поверхность
Спасатели подняли на поверхность тела еще двух шахтеров, погибших в шахте «Листвяжная» на Кузбассе. Об этом сообщает в субботу пресс-служба МЧС РФ.
Поисковые работы на шахте продолжаются, отмечает «Интерфакс».
«Горноспасатели МЧС России продолжают поисковые работы на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. В ходе них 4 декабря горноспасателями на поверхность подняты еще два погибших шахтера», — цитирует Газета.ru заявление пресс-службы ведомства.
Уточняется, что на аварийном участке осуществляют проветривание.
«Специалисты проводят оборудование скважины №2 для подачи азота, углекислого газа и хладона», — отметили спасатели.
Взрыв на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел утром 25 ноября. В момент происшествия под землей находились 285 человек. В результате трагедии погиб 51 человек, 99 – пострадали. Президент России Владимир Путин во время обсуждения катастрофы на совещании 2 декабря пришел в ярость и ударил кулаком по столу, его возмутило полное отсутствие безопасности на шахте.
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