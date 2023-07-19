В Приморском крае в автоаварии погиб ребенок
19 июля 202304:31
В приморском крае на трассе Владивосток — Хабаровск столкнулись да минивэна, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
ДТП произошло на 436 км трассы. Там водитель Toyota Vellfire при выполнении обгона совершил столкновение с движущимся во встречном направлении Toyota Noah. Различные травмы получили двое водителей и восемь пассажиров, трое из которых — несовершеннолетние. Ребенок 2016 года рождения погиб.
На месте работают сотрудники полиции.
Ранее в ДТП на трассе в Пермском крае погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru