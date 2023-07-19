В Приморском крае в автоаварии погиб ребенок

ДТП произошло на 436 км трассы. Там водитель Toyota Vellfire при выполнении обгона совершил столкновение с движущимся во встречном направлении Toyota Noah. Различные травмы получили двое водителей и восемь пассажиров, трое из которых — несовершеннолетние. Ребенок 2016 года рождения погиб.

На месте работают сотрудники полиции.

Ранее в ДТП на трассе в Пермском крае погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

