В ДТП на трассе в Пермском крае погибли пять человек

Четыре транспортных средства столкнулись на трассе в Пермском крае, сообщило в воскресенье региональное управление МЧС.

Подросток за рулем въехал в остановку в подмосковных Химках

Авария произошла в Большесосновском муниципальном округе. Столкнулись большегруз, два легковых автомобиля и мотоцикл.

В результате ДТП погибли пять человек. Двум пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель большегруза. Из-за повреждения колеса он выехал на встречную полосу.

Массовое ДТП произошло накануне на Минском шоссе в Москве. Грузовик марки Scania протаранил 15 машин, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Пермский КрайДорожное ДвижениеАвтомобилиДТП

Горячие новости

Все новости

партнеры