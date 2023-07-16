В ДТП на трассе в Пермском крае погибли пять человек
Четыре транспортных средства столкнулись на трассе в Пермском крае, сообщило в воскресенье региональное управление МЧС.
Авария произошла в Большесосновском муниципальном округе. Столкнулись большегруз, два легковых автомобиля и мотоцикл.
В результате ДТП погибли пять человек. Двум пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель большегруза. Из-за повреждения колеса он выехал на встречную полосу.
Массовое ДТП произошло накануне на Минском шоссе в Москве. Грузовик марки Scania протаранил 15 машин, передает «Радиоточка НСН».
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