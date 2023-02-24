Сына Игоря Талькова задержали с наркотиками в Москве

Сына погибшего российского исполнителя Игоря Талькова правоохранители задержали в Москве с запрещенным веществом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале 24 февраля.

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Сотрудники полиции остановили Талькова-младшего в центре столицы. Мужчина признался, что у него есть наркотики, и при досмотре у него изъяли пакетик с зелено-коричневым веществом.

Сын российского исполнителя рассказал, что в пакете гашиш.

С началом следственных действий Тальков-младший проявил агрессию, и сотрудники полиции надели на него наручники.

Ранее основатель музыкальной группы «МирИмиР» Игорь Тальков-младший в пресс-центре НСН заявил, что никогда не даст присягу стране и не возьмет в руки оружие.

«Автомат я не возьму и присягу никогда не дам ни стране, ни людям, ни обществу», - сказал Тальков.

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ФОТО: 77.мвд.рф
ТЕГИ:МоскваЗадержаниеПевецСынНаркотики
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