Сына Игоря Талькова задержали с наркотиками в Москве
Сына погибшего российского исполнителя Игоря Талькова правоохранители задержали в Москве с запрещенным веществом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале 24 февраля.
Сотрудники полиции остановили Талькова-младшего в центре столицы. Мужчина признался, что у него есть наркотики, и при досмотре у него изъяли пакетик с зелено-коричневым веществом.
Сын российского исполнителя рассказал, что в пакете гашиш.
С началом следственных действий Тальков-младший проявил агрессию, и сотрудники полиции надели на него наручники.
Ранее основатель музыкальной группы «МирИмиР» Игорь Тальков-младший в пресс-центре НСН заявил, что никогда не даст присягу стране и не возьмет в руки оружие.
«Автомат я не возьму и присягу никогда не дам ни стране, ни людям, ни обществу», - сказал Тальков.
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