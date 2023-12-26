Сын экс-главы УМВД по Краснодару стал виновником смертельного ДТП

Отмечается, что трагедия произошла в Геленджике вечером 18 марта. Нетрезвый 24-летний водитель не справился с управлением на скорости 108 км/ч, вылетел на обочину и врезался в дерево. Пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, получила тяжелые травмы. Несколько дней врачи боролись за жизнь девушки, но спасти пострадавшую не удалось.

Виновник аварии сейчас находится под стражей. Сообщается, что сын экс-чиновника уже попадал в ДТП в 17 лет. Тогда в аварии пострадали пять человек.

Ранее Lamborghini сбил пешехода у торгового центра «Метрополис» в Москве. У владелицы транспортного средства накопилось 100 штрафов за нарушения правил дорожного движения.

