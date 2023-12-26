Сын экс-главы УМВД по Краснодару стал виновником смертельного ДТП
Против сына бывшего главы УМВД по Краснодару возбудили уголовное дело за смертельное ДТП. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Отмечается, что трагедия произошла в Геленджике вечером 18 марта. Нетрезвый 24-летний водитель не справился с управлением на скорости 108 км/ч, вылетел на обочину и врезался в дерево. Пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, получила тяжелые травмы. Несколько дней врачи боролись за жизнь девушки, но спасти пострадавшую не удалось.
Виновник аварии сейчас находится под стражей. Сообщается, что сын экс-чиновника уже попадал в ДТП в 17 лет. Тогда в аварии пострадали пять человек.
Ранее Lamborghini сбил пешехода у торгового центра «Метрополис» в Москве. У владелицы транспортного средства накопилось 100 штрафов за нарушения правил дорожного движения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru