Сын экс-главы УМВД по Краснодару стал виновником смертельного ДТП

Против сына бывшего главы УМВД по Краснодару возбудили уголовное дело за смертельное ДТП. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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Отмечается, что трагедия произошла в Геленджике вечером 18 марта. Нетрезвый 24-летний водитель не справился с управлением на скорости 108 км/ч, вылетел на обочину и врезался в дерево. Пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, получила тяжелые травмы. Несколько дней врачи боролись за жизнь девушки, но спасти пострадавшую не удалось.

Виновник аварии сейчас находится под стражей. Сообщается, что сын экс-чиновника уже попадал в ДТП в 17 лет. Тогда в аварии пострадали пять человек.

Ранее Lamborghini сбил пешехода у торгового центра «Метрополис» в Москве. У владелицы транспортного средства накопилось 100 штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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