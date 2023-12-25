СМИ: погибший в Москве пешеход сбит Lamborghini, у владелицы которой 100 штрафов
25 декабря 202300:35
В Москве пешехода у торгового центра «Метрополис» сбил Lamborghini, у владелицы которой 100 штрафов за нарушения правил дорожного движения, сообщает «РЕН ТВ».
Мужчина погиб. Неизвестно, была ли 33-летняя женщина, владелица салонов красоты, за рулем машины в момент смертельной автоаварии.
Известно, что автомобиль сбил пешехода, переходящего проезжую часть в неположенном месте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: погибший в Москве пешеход сбит Lamborghini, у владелицы которой 100 штрафов
- СМИ: более 20 человек погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев
- Два человека пострадали при взрыве дома в Сочи
- Подростки закидали снегом Вечный огонь в Пскове
- Протестующие в Белграде пошли на штурм городской администрации
- В Москве автомобиль Lamborghini насмерть сбил пешехода
- Акции «Манчестер Юнайтед» продали миллиардеру Джиму Рэтклиффу
- В Сербии сторонники оппозиции перекрыли центр Белграда
- Иран выразил России протест из-за ситуации с островами Абу-Муса
- Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru