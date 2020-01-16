Superjet 100 сел на недостроенную полосу «Домодедово»

Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 совершил посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу рядом с аэропортом «Домодедово». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию из экстренных служб.

Самолет авиакомпании «ИрАэро» прилетел в российскую столицу из Сабетты — вахтового посёлка в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате такой посадки никто не пострадал.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

