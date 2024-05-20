Суд в Москве арестовал подозреваемого в изнасиловании подростка мужчину
Нагатинский районный суд города Москвы отправил под арест мужчину, который изнасиловал пятнадцатилетнюю девушку на юге столицы. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по городу Москве.
Против мужчины было заведено уголовное дело по статье «Изнасилование», его расследование продолжается.
Отмечается, что преступление произошло 16 мая. Следствие полагает, что обвиняемый инасиловал девушку, с которой ранее не был знаком, в квартире на Домодедовской улице.
Ранее Верховный суд Нью-Йорка отменил приговор голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, вынесенный в 2020 году за изнасилования и другие действия сексуального характера.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru