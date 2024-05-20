Суд в Москве арестовал подозреваемого в изнасиловании подростка мужчину

Против мужчины было заведено уголовное дело по статье «Изнасилование», его расследование продолжается.

Отмечается, что преступление произошло 16 мая. Следствие полагает, что обвиняемый инасиловал девушку, с которой ранее не был знаком, в квартире на Домодедовской улице.

Ранее Верховный суд Нью-Йорка отменил приговор голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, вынесенный в 2020 году за изнасилования и другие действия сексуального характера.

