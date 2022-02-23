СЦКК: Подробности теракта у троллейбусного депо в Луганске

Для теракта у троллейбусного депо в Луганске применили несколько самодельных взрывных устройств. Об этом заявил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский в среду, 23 февраля.

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Взрыв произошел в среду в 04.15 (мск). Сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб на месте происшествия разбираются в обстоятельствах происшествия.

«На месте происшествия было выявлено, что был подрыв четырех столбов — опор под троллейбусные линии. Они были подорваны накладным фугасным самодельным взрывным устройством направленного действия», — цитируют Гетманского «Известия».

По его словам, взрыв мог привести к большему числу жертв, потому что в 70 метрах от эпицентра расположен склад пиротехники.

Ранее стало известно, что взрыв в Луганске был покушением на главу представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на народную милицию республики прекращения огня (СЦКК).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывЛНРТеракт
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