Столкновение катера с надувной лодкой на Волге: двое погибших

В Саратовской области на реке Волка столкнулись катер и надувная лодка, сообщил в Telegram глава Минздрава региона Олег Костин.

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В результате происшествия на воде в окрестностях села Чардым два человека погибли. Они получили смертельные травмы и скончались еще до приезда медиков.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее катер с 25 пассажирами на борту столкнулся с баржей в Пермском крае, за медпомощью обратились девять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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