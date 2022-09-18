Столкновение катера с надувной лодкой на Волге: двое погибших

В результате происшествия на воде в окрестностях села Чардым два человека погибли. Они получили смертельные травмы и скончались еще до приезда медиков.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее катер с 25 пассажирами на борту столкнулся с баржей в Пермском крае, за медпомощью обратились девять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

