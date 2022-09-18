Столкновение катера с надувной лодкой на Волге: двое погибших
В Саратовской области на реке Волка столкнулись катер и надувная лодка, сообщил в Telegram глава Минздрава региона Олег Костин.
В результате происшествия на воде в окрестностях села Чардым два человека погибли. Они получили смертельные травмы и скончались еще до приезда медиков.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее катер с 25 пассажирами на борту столкнулся с баржей в Пермском крае, за медпомощью обратились девять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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