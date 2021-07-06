Спасатели сумели вытащить из Москвы-реки захлебнувшегося мужчину
Спасатели подняли со дна Москвы-реки около Живописной бухты мужчину, его удалось откачать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
Отмечается, что спасатель увидел утопающего во патрулирования акваториии на гидроцикле. Пострадавший мужчина 1959 года рождения был без сознания, он находился в 25 метрах от берега, его подняли с глубины 1,5 метра.
"Владимир Эшенауэр, Лев Мироненко, Дмитрий Василец и Карэн Саркисян, сменяя друг друга, продолжали проведение сердечно-легочной реанимации, пока дыхание у мужчины не было восстановлено", - цитирует агентство пресс-службу ГОЧСиПБ.
В настоящий момент пострадавший госпитализирован.
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