В Пермском крае пассажирский катер столкнулся с баржей

Катер с 25 пассажирами на борту столкнулся с баржей в Пермском крае, за медпомощью обратились девять человек. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

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Инцидент произошел в 00:30 по московскому времени.

«На реке Кама между п. Орел и г. Березники произошло столкновение пассажирского катера типа «Ярославец» с баржей, груженной лесом. <...> В результате столкновения погибших нет. После происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на фарватере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из пассажиров был госпитализирован.

Транспортная прокуратура ведет проверку по факту произошедшего.

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ФОТО: РИА Новости
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