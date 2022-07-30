В Пермском крае пассажирский катер столкнулся с баржей
Катер с 25 пассажирами на борту столкнулся с баржей в Пермском крае, за медпомощью обратились девять человек. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел в 00:30 по московскому времени.
«На реке Кама между п. Орел и г. Березники произошло столкновение пассажирского катера типа «Ярославец» с баржей, груженной лесом. <...> В результате столкновения погибших нет. После происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на фарватере», — говорится в сообщении.
Отмечается, что один из пассажиров был госпитализирован.
Транспортная прокуратура ведет проверку по факту произошедшего.
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