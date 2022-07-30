Инцидент произошел в 00:30 по московскому времени.

«На реке Кама между п. Орел и г. Березники произошло столкновение пассажирского катера типа «Ярославец» с баржей, груженной лесом. <...> В результате столкновения погибших нет. После происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на фарватере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из пассажиров был госпитализирован.

Транспортная прокуратура ведет проверку по факту произошедшего.

