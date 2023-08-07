Старовойт: в Курской области посадили два беспилотника ВСУ
В Курской области перехватили два беспилотника украинской армии, сообщил в понедельник губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, дроны посадили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Старовойт отметил, что на одном из беспилотников была символика националистического полка «Азов» (признанная террористической и запрещенная в РФ организация).
«Спасибо нашим военным и пограничникам!» - написал губернатор в своем Telegram-канале.
В ночь на 7 августа система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Калужской области, заявил глава региона Владислав Шапша. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru