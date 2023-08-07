Старовойт: в Курской области посадили два беспилотника ВСУ

По его словам, дроны посадили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Старовойт отметил, что на одном из беспилотников была символика националистического полка «Азов» (признанная террористической и запрещенная в РФ организация).

«Спасибо нашим военным и пограничникам!» - написал губернатор в своем Telegram-канале.

В ночь на 7 августа система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Калужской области, заявил глава региона Владислав Шапша. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

