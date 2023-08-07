Гладков: Беспилотник самолетного типа сбили на подлете к Белгороду
7 августа 202313:23
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в областном центре сработала система ПВО.
По его словам, на подлёте к городу был сбит беспилотник самолётного типа.
«Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - написал глава региона.
Ранее членам теробороны в Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили марки УАЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru