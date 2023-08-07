Гладков: Беспилотник самолетного типа сбили на подлете к Белгороду

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в областном центре сработала система ПВО.

Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области

По его словам, на подлёте к городу был сбит беспилотник самолётного типа.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - написал глава региона.

Ранее членам теробороны в Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили марки УАЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПроисшествиеПВОБелгородская областьБеспилотники

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