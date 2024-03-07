Старовойт: В Курской области объявлена ракетная опасность

По его словам, тем, кто находится дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Находящимся на улице он посоветовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

В настоящее время в области действует желтый уровень террористической опасности.

Ранее ракетная опасность объявлена в двух районах Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

