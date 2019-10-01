Стали известны подробности дела об убийстве сотрудника СК
На мужчину, который напал на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета, заведено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, пишет сайт KP.Ru. Она уточнила, что по предварительным данным нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Петренко добавила, что в ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза задержанного.
Нападение на полковника юстиции Владислава Капустина произошло сегодня, 1 октября, на проходной ведомства, в столице. Мужчина набросился на сотрудника СК и, ударив его ножом в спину, попытался скрыться с места преступления. Однако, нападавшего удалось задержать. Сотрудник СК был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.
Как рассказал один из сослуживцев Капустина, полковник был переведен центральный аппарат недавно. Однако, «все коллеги знают его только с хорошей стороны».
«По той информации, которая сейчас есть, Владислав Капустин с этим мужчиной никогда раньше не пересекался, он не был с ним знаком», - цитирует сослуживца погибшего КП.
По информации издания, убитому Владиславу Капустину было 42 года. У него остались жена и 9-летний сын.
Ранее адвокат Евгений Харламов объяснил в эфире НСН, какое наказание может получить подозреваемый в убийстве.
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