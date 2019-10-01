Стали известны подробности дела об убийстве сотрудника СК

Нападение на полковника юстиции Владислава Капустина произошло сегодня, 1 октября, на проходной ведомства, в столице. Мужчина набросился на сотрудника СК и, ударив его ножом в спину, попытался скрыться с места преступления. Однако, нападавшего удалось задержать. Сотрудник СК был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

Как рассказал один из сослуживцев Капустина, полковник был переведен центральный аппарат недавно. Однако, «все коллеги знают его только с хорошей стороны».

«По той информации, которая сейчас есть, Владислав Капустин с этим мужчиной никогда раньше не пересекался, он не был с ним знаком», - цитирует сослуживца погибшего КП.

По информации издания, убитому Владиславу Капустину было 42 года. У него остались жена и 9-летний сын.

Ранее адвокат Евгений Харламов объяснил в эфире НСН, какое наказание может получить подозреваемый в убийстве.

