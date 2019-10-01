Опубликовано видео задержания убийцы сотрудника СК

1 октября 201916:05

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором запечатлено задержание мужчины, напавшего на сотрудника ведомства Владислава Капустина. В данный момент, сообщает RT, следователи работают со злоумышленником. По словам специалистов, поведение мужчины нельзя назвать адекватным. По предварительной информации, он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Пострадавший Владислав Капустин скончался в больнице. Туда он был доставлен с ножевым ранением. У него остались жена и ребёнок. Как сообщает Ura.ru, причиной убийства следователя центрального аппарата СК мог быть жилищный вопрос.

Ранее НСН писала, что два сотрудника Следственного комитета стали жертвами ДТП в Ивановской области. По факту их гибели возбуждено уголовное дело.

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ФОТО: pxhere.com
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