Подозреваемому в убийстве сотрудника СКР предрекли пожизненный срок

Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета России Владислав Капустин скончался в НИИ имени Склифосовского от ножевого ранения, которое получил на рабочем месте. Злоумышленник, имеющий, по предварительной информации, проблемы с психикой, подкрался к Капустину сзади и ударил его ножом в спину. Подозреваемый в нападении задержан, сейчас его допрашивают.

Адвокат Евгений Харламов объяснил в эфире НСН, какое наказание может получить подозреваемый в убийстве.