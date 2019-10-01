Подозреваемому в убийстве сотрудника СКР предрекли пожизненный срок
Адвокат объяснил в эфире НСН, какое наказание может получить подозреваемый в убийстве.
Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета России Владислав Капустин скончался в НИИ имени Склифосовского от ножевого ранения, которое получил на рабочем месте. Злоумышленник, имеющий, по предварительной информации, проблемы с психикой, подкрался к Капустину сзади и ударил его ножом в спину. Подозреваемый в нападении задержан, сейчас его допрашивают.
Адвокат Евгений Харламов объяснил в эфире НСН, какое наказание может получить подозреваемый в убийстве.
«Сотрудника Следственного комитета убивают при исполнении. Конечно, надо разобраться, это разовый случай или это системно? Будут детально изучать, куда ходил, что делал. Из этого будет складываться портрет предполагаемого преступника. Что касается жестко наказать, Следственный комитет не наказывает, наказывает суд. Там статья от 12 лет до пожизненного. Жалко, конечно, следователя», - заключил правовед.
Отметим, что у Капустина остались жена и ребенок. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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