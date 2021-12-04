Стала известна реакция Росавиации на смену курса лайнера из-за самолета-разведчика США

«Не комментируем», - заявила представитель Росавиации.

Ранее в субботу в СМИ появились сообщения, что пассажирскому самолёту Тель-Авив — Москва пришлось изменить курс во время полета над Черным морем из-за того, что к воздушному судну приблизился самолет-разведчик ВВС США.

