Стала известна реакция Росавиации на смену курса лайнера из-за самолета-разведчика США
Росавиация отказалась комментировать данные СМИ о смене курса пассажирского лайнера рейса Тель-Авив — Москва из-за опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. Об этом сообщает РИА Новости.
«Не комментируем», - заявила представитель Росавиации.
Ранее в субботу в СМИ появились сообщения, что пассажирскому самолёту Тель-Авив — Москва пришлось изменить курс во время полета над Черным морем из-за того, что к воздушному судну приблизился самолет-разведчик ВВС США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 974 / сут.
Умерли
280 тыс.+247 тыс. / сут.
Выздоровели
8,5 млн+35 182 / сут.
- В РПЦ считают, что кампании против вакцинации и QR-кодов в России координируют из-за границы
- Стала известна реакция Росавиации на смену курса лайнера из-за самолета-разведчика США
- Греф призвал к перестройке образования для подготовки «гибкого» человека с «мягкими» навыками
- Рейсу Тель-Авив — Москва пришлось изменить курс из-за сближения с самолетом-разведчиком США
- Захарова осудила западные санкции в отношении Белоруссии
- Крашенинников призвал к соблюдению меры при назначении штрафов за публикации о продаже поддельных справок о вакцинации
- В ПФР отреагировали на сообщения о переходе отделений на удаленную работу
- Тела еще двоих погибших шахтеров «Листвяжной» подняли на поверхность
- Гинцбург призвал как можно быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне
- Медведева на съезде «Единой Россия» переизбрали председателем партии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru