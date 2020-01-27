США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Ранее представитель радикального движения «Талибан», запрещённого в России, утверждал, что боевикам удалось сбить военный самолет США в провинции Газни на востоке Афганистана. Талибы утверждают, что в результате погибли десятки американских военнослужащих.

Леджетт, подтвердив факт крушения самолета, отметил, что признаков того, что лайнер был сбит нет. Число погибших представитель США не назвал. Ранее сообщалось, что упавшим самолетом является Bombardier E-11A, который используется армией США для перевозки, а также в качестве узла связи.

