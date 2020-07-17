Генерал ФСБ: спецслужбы не имеют отношения к подготовке теракта в Хабаровске
Генерал-майор ФСБ в отставке в эфире НСН поздравил сотрудников ФСБ с успешно проделанной работой.
Федеральная служба безопасности задержала гражданина одной из центрально-азиатских республик, который готовил террористический акт в Хабаровске. Уточняется, что задержанный 1988 года рождения планировал, используя зажигательные устройства, осуществить теракт в массовом скоплении людей, а после этого перебраться в зону боевых действий на Ближнем Востоке, чтобы присоединиться к одной из экстремистских группировок.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с НСН заявил, что поимка преступника не имеет отношения к митингам, которые сейчас проходят в регионе в связи с арестом губернатора Сергея Фургала.
«Все, что там происходит, это несанкционированные акты. Исходя из этого, планы организаторов никто не знает и, очень сложно правоохранительные структуры подстроить под эти митинги. Федеральная служба безопасности работает не зависимо от того есть митинги или нет, она работает по своему графику для выявления предпосылок различного рода тяжких преступлений. В рамках этой работы ФСБ и вышла на организатора теракта. Поэтому нельзя сказать, что специально кого-то искали, чтобы подвести под эти митинги. Спецслужбы так не работают. Если есть информация, ФСБ ее проверяет и принимает соответствующие меры. В данном случае теракт предотвращен на стадии замысла, поэтому могу только поздравить сотрудников, что вовремя смогли выявить человека, который мог осуществить теракт», - пояснил свою позицию Михайлов.
В ходе обыска у подозреваемого в подготовке теракта в Хабаровске были изъяты бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. Кроме этого в его телефоне найдена видеозапись своеобразной присяги лидерам террористов и переписка с обсуждением планов теракта.
Ранее НСН сообщала, что Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись момента задержания подозреваемого в подготовке террористического акта в Хабаровске. Судя по кадрам, его задержали в машине.
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