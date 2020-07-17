Появилось видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись момента задержания подозреваемого в подготовке террористического акта в Хабаровске. Судя по кадрам, уроженца одной из средне-азиатских республик задержали в его машине.
Оперативные сотрудники вытащили мужчину из салона, после чего заставили продемонстрировать содержимое его рюкзака, откуда предполагаемый злоумышленник достал нож, флаг террористической группировки, а также несколько бутылок с зажигательной смесью.
В конце видео содержится отрывок видеозаписи, найденной в телефоне задержанного. На ней он приносит присягу террористам.
По информации Центра общественных связей ФСБ, подозреваемый намеревался устроить теракт в местах массового скопления людей в Хабаровске, используя зажигательные смеси. Затем он хотел отправиться на Ближний восток в зону боевых действий, чтобы примкнуть к террористам. Суд арестовал задержанного.
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