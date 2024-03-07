Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для ТЭЦ после взрыва
Специальный борт МЧС России доставит в Туву оборудование для восстановления теплоснабжения, которое было прервано после взрыва на ТЭЦ, сообщают «Известия».
Помощь населению оказывается по поручению главы ведомства Александра Куренкова. Ан-74 уже вылетел из Красноярска.
С помощью самолета доставят тепловые пушки и обогревали для теплоснабжения социально значимых объектов, многоквартирных домов и внутренних теплосетей.
После взрыва в котельной ТЭК-4 города Шагонар 6 марта начался пожар. По данным МЧС, угольная пыль сдетонировала в месте топливоподачи с ленточным контейнером. Из-за аварии в Шагонаре нет отопления в домах, где проживают около четырёх тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru