Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для ТЭЦ после взрыва

Специальный борт МЧС России доставит в Туву оборудование для восстановления теплоснабжения, которое было прервано после взрыва на ТЭЦ, сообщают «Известия».

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Помощь населению оказывается по поручению главы ведомства Александра Куренкова. Ан-74 уже вылетел из Красноярска.

С помощью самолета доставят тепловые пушки и обогревали для теплоснабжения социально значимых объектов, многоквартирных домов и внутренних теплосетей.

После взрыва в котельной ТЭК-4 города Шагонар 6 марта начался пожар. По данным МЧС, угольная пыль сдетонировала в месте топливоподачи с ленточным контейнером. Из-за аварии в Шагонаре нет отопления в домах, где проживают около четырёх тысяч человек.

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