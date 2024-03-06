Минздрав Тувы не подтвердил смерть пострадавшего после ЧП на ТЭЦ

Министерство здравоохранения Тувы не подтвердило смерть в больнице одного из пострадавших во время аварии на Шагонарской теплоэлектроцентрали, сообщает РИА Новости. Ранее информацию о кончине пострадавшего распространило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Всего, по данным республиканского Минздрава, в результате ЧП пострадали 23 человека. Шестеро из них помещены в реанимационное отделение больницы. Всего госпитализированы 15 человек. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко лично контролирует оказание медпомощи пострадавшим.