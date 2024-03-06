Минздрав Тувы не подтвердил смерть пострадавшего после ЧП на ТЭЦ

Министерство здравоохранения Тувы не подтвердило смерть в больнице одного из пострадавших во время аварии на Шагонарской теплоэлектроцентрали, сообщает РИА Новости. Ранее информацию о кончине пострадавшего распространило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Всего, по данным республиканского Минздрава, в результате ЧП пострадали 23 человека. Шестеро из них помещены в реанимационное отделение больницы. Всего госпитализированы 15 человек. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко лично контролирует оказание медпомощи пострадавшим.

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После взрыва в котельной ТЭК-4 города Шагонар в 08:49 утра по местному времени (04:49 мск) начался пожар. По данным МЧС, угольная пыль сдетонировала в месте топливоподачи с ленточным контейнером. Из-за аварии в Шагонаре нет отопления в домах, где проживают около четырёх тысяч человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности, которая повлекла по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», занятия в школах и других учебных заведениях Шагонара прерваны. В Туве действует режим Чрезвычайной ситуации регионального значения.

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ФОТО: МЧС России
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