СПЧ обратится в ООН и ОБСЕ из-за предположительного расстрела российских военнопленных

Фадеев назвал в Telegram-канале СПЧ, что «это демонстративное вызывающее преступление», которое нарушает все возможные конвенции.

Ранее в Telegram-каналах появились два видео на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских солдат, сдавшихся в плен ВСУ.

Минобороны РФ заявило в пятницу, 18 ноября, что это было намеренное убийство выстрелами в голову более десяти попавших в плен военнослужащих России украинскими военными.

Украинские официальные лица пока не комментировали видео.

На первом видео несколько солдат, предположительно бойцов ВС РФ, выходят из здания и ложатся в шеренгу лицом к земле. На этом съемка резко обрывается. На втором, снятом с воздуха, солдаты лежат уже без движения с окровавленными головами.

