СПЧ обратится в ООН и ОБСЕ из-за предположительного расстрела российских военнопленных

Глава Совета по правам человека России (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что намерен направить в международные организации видео с якобы расстрелом российских военнопленных в Макеевке. По его словам, данные о предполагаемой внесудебной казни будут отправлены в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации. Всего по 2000 адресов.

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Фадеев назвал в Telegram-канале СПЧ, что «это демонстративное вызывающее преступление», которое нарушает все возможные конвенции.

Ранее в Telegram-каналах появились два видео на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских солдат, сдавшихся в плен ВСУ.

Минобороны РФ заявило в пятницу, 18 ноября, что это было намеренное убийство выстрелами в голову более десяти попавших в плен военнослужащих России украинскими военными.

Украинские официальные лица пока не комментировали видео.

На первом видео несколько солдат, предположительно бойцов ВС РФ, выходят из здания и ложатся в шеренгу лицом к земле. На этом съемка резко обрывается. На втором, снятом с воздуха, солдаты лежат уже без движения с окровавленными головами.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПленныеУкраинаСПЧ
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