Пригожин отрицает, что якобы убитый кувалдой боец Нужин был передан по обмену
Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что экс-бойца ЧВК Евгения Нужина никто из плена не возвращал. Его слова передает пресс-служба компании «Конкорд».
Накануне советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Евгений Нужин сам согласился вернуться в Россию в ходе обмена пленными. По его словам, экс-боец ЦВК был захвачен в плен украинскими военнослужащими, в плену он давал показания, а после добровольно подписал согласие на обмен.
Слова Подоляка Пригожин назвал театром абсурда. Бизнесмен напомнил о данных Нужиным украинским СМИ интервью, в которых он «сладко рассказывает, как умышленно бежал на сторону Украины, чтобы убивать русских и воевать за ВСУ».
Пригожин утверждает, что вряд ли мировоззрение Нужина неожиданно изменилось и он «срочно написал заявление с просьбой его вернуть». Бизнесмен посоветовал ориентироваться на слова самого Нужина о том, что он был пойман в Киеве.
Ранее в анонимных Telegram-каналах появилось видео, на котором над бывшим бойцом «ЧВК Вагнера» Евгением Нужиным утраивают внесудебную казнь кувалдой. Пригожин прокомментировал ролик фразой «Собаке — собачья смерть».
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