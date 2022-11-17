Пригожин отрицает, что якобы убитый кувалдой боец Нужин был передан по обмену

Накануне советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Евгений Нужин сам согласился вернуться в Россию в ходе обмена пленными. По его словам, экс-боец ЦВК был захвачен в плен украинскими военнослужащими, в плену он давал показания, а после добровольно подписал согласие на обмен.

Слова Подоляка Пригожин назвал театром абсурда. Бизнесмен напомнил о данных Нужиным украинским СМИ интервью, в которых он «сладко рассказывает, как умышленно бежал на сторону Украины, чтобы убивать русских и воевать за ВСУ».