Спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле»
Спасатели МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что специалистам удалось ликвидировать последствия пожара. В общей сложности спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций.
Дальнейшие работы на объекте будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники.
22 марта в концертном зале «Крокус сити Холл», расположенном у МКАД, произошел теракт. Вооруженные люди перед концертом группы «Пикник» расстреляли зрителей и подожгли здание. По последним данным, в результате кровавой расправы погибли 139 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru