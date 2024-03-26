Спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле»

Уточняется, что специалистам удалось ликвидировать последствия пожара. В общей сложности спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций.

Дальнейшие работы на объекте будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники.

22 марта в концертном зале «Крокус сити Холл», расположенном у МКАД, произошел теракт. Вооруженные люди перед концертом группы «Пикник» расстреляли зрителей и подожгли здание. По последним данным, в результате кровавой расправы погибли 139 человек, передает «Радиоточка НСН».

