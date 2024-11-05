Дима Билан по пути на Эльбрус попал в буран
Российский исполнитель Дима Билан у горы Эльбрус на высоте 2400 метров попал в снежный буран. Об этом певец сообщил в своем Telegram-канале.
Артист отметил, что он хотел отпраздновать День народного единства на Эльбрусе, однако сильнейший ураган внес коррективы в планы певца.
«В День народного единства приехал на свою Родину. Начали подниматься, но на высоте 2400 метров по дороге к Эльбрусу попали в снежный ураган. Машина застряла, пять минут бежали сквозь бурю и сугробы! Слава Богу, все благополучно добрались», — заявил Билан.
Ранее шесть человек были спасены после схода пласта снега на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru