Дима Билан по пути на Эльбрус попал в буран

Российский исполнитель Дима Билан у горы Эльбрус на высоте 2400 метров попал в снежный буран. Об этом певец сообщил в своем Telegram-канале.

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Артист отметил, что он хотел отпраздновать День народного единства на Эльбрусе, однако сильнейший ураган внес коррективы в планы певца.

«В День народного единства приехал на свою Родину. Начали подниматься, но на высоте 2400 метров по дороге к Эльбрусу попали в снежный ураган. Машина застряла, пять минут бежали сквозь бурю и сугробы! Слава Богу, все благополучно добрались», — заявил Билан.

Ранее шесть человек были спасены после схода пласта снега на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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