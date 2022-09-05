Число погибших на Ключевском вулкане выросло до восьми

«Еще двое погибли», — сказал он, сославшись на гида, который связался по спутниковому телефону. Он находится на вулкане.

В настоящее время спасателей ожидают на вулкане два человека из состава туристической группы, которая совершала восхождение.

Организовал трагический тур Новосибирский клуб путешественников. После публикаций о гибели туристов на Ключевской сопке на Камчатке компания удалила данные о предложении. При переходе на страницу с данными сайт выдает ошибку «404».

