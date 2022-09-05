Число погибших на Ключевском вулкане выросло до восьми
Число погибших туристов при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке увеличилось до восьми человек, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Романа Василевского.
«Еще двое погибли», — сказал он, сославшись на гида, который связался по спутниковому телефону. Он находится на вулкане.
В настоящее время спасателей ожидают на вулкане два человека из состава туристической группы, которая совершала восхождение.
Организовал трагический тур Новосибирский клуб путешественников. После публикаций о гибели туристов на Ключевской сопке на Камчатке компания удалила данные о предложении. При переходе на страницу с данными сайт выдает ошибку «404».
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