Спасатели не смогли высадиться на Ключевском вулкане на Камчатке

На Камчатке вертолет не смог высадить спасателей на Ключевском вулкане, где погибли туристы, сообщает «РЕН ТВ».

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На высоте 4100 метров остаются выжившие, они не могут спуститься самостоятельно. Спасательную операцию осложняют сложные погодные условия.

В настоящее время вулкан затянут облаками, поэтому подлететь на вертолете невозможно.

Напомним, число туристов, которые погибли во время восхождения на вулкан, выросло до шести.

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