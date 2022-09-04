Спасатели не смогли высадиться на Ключевском вулкане на Камчатке
4 сентября 202204:24
На Камчатке вертолет не смог высадить спасателей на Ключевском вулкане, где погибли туристы, сообщает «РЕН ТВ».
На высоте 4100 метров остаются выжившие, они не могут спуститься самостоятельно. Спасательную операцию осложняют сложные погодные условия.
В настоящее время вулкан затянут облаками, поэтому подлететь на вертолете невозможно.
Напомним, число туристов, которые погибли во время восхождения на вулкан, выросло до шести.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru