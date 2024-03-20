СМИ: спецборт МЧС готовится к вылету на помощь шахтерам, застрявшим под землей
20 марта 202404:02
Специальный борт МЧС России готовится к вылету в Амурскую область для оказания помощи в освобождении застрявших под землей шахтеров, сообщает «РЕН ТВ».
Сейчас в Новокузнецке проходит дозаправка лайнера. На него погружают дополнительное оборудование. В ближайшее время самолет, на борту которого горные спасатели, вылетит в Благовещенск.
Ранее «Покровский рудник» подтвердил, что в обрушившейся шахте находятся 13 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: спецборт МЧС готовится к вылету на помощь шахтерам, застрявшим под землей
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru