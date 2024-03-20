СМИ: спецборт МЧС готовится к вылету на помощь шахтерам, застрявшим под землей

Сейчас в Новокузнецке проходит дозаправка лайнера. На него погружают дополнительное оборудование. В ближайшее время самолет, на борту которого горные спасатели, вылетит в Благовещенск.

Ранее «Покровский рудник» подтвердил, что в обрушившейся шахте находятся 13 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

