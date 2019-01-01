Спасатель: Пожарные должны были быть готовы до посадки SSJ-100
Аттестованный спасатель МЧС рассказал НСН, почему не удалось спасти пассажиров сгоревшего в Шереметьеве самолета.
Раскрыты ошибки спасателей при тушении самолета SSJ-100 в Шереметьево. Следствие по делу об авиакатастрофе 5 мая назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений аэропорта. Об этом «Ленте.ру» рассказал высокопоставленный источник в правоохранительных органах. По его словам, в настоящий момент установлено, что сигнал «тревога» был объявлен руководителем полетов через 80 секунд после посадки лайнера, а не сразу после получения тревожного сигнала от самолета, как это должно быть сделано по нормативам. Кроме того, источник уточнил, что из шести аварийно-спасательных автомобилей, которые должны были принимать участие в тушении горящего самолета, в первые шесть минут были задействованы лишь два. Причем они были загружены только водой, а не пеной, которая необходима при тушении разлившегося топлива.
Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов заявил в интервью НСН, что соответствующие службы должны были быть в полной готовности, как только стало известно об аварийной посадке самолета.
«Здесь проблема комплексная. Все эти ошибки имели место быть и так или иначе повлияли на скорость ликвидации пожара и катастрофы. Раз всем было понятно, что идет аварийная посадка самолета, то все службы должны были уже быть оповещены, должны были быть на готовности и держать руку на пульсе, так как если самолет возвращается обратно и садится, по определенным причинам неисправности, то здесь уже внештатная ситуация. Уже был звоночек, самолет садился, все эти службы должны были быть наготове и оперативно включаться в работу по тушению», — сказал спасатель.
Напомним, вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в «Шереметьево» после удара молнии, однако при аварийной посадке потерпел катастрофу. Ее жертвами стали 41 человек из 78, находившихся на борту.
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