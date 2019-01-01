СМИ узнали об ошибках спасателей при тушении SSJ-100

Раскрыты ошибки спасателей при тушении самолета SSJ-100 в Шереметьево. Следствие по делу об авиакатастрофе 5 мая назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений аэропорта. Об этом «Ленте.ру» рассказал высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в настоящий момент установлено, что сигнал «тревога» был объявлен руководителем полетов через 80 секунд после посадки лайнера, а не сразу после получения тревожного сигнала от самолета, как это должно быть сделано по нормативам.

Кроме того, источник уточнил, что из шести аварийно-спасательных автомобилей, которые должны были принимать участие в тушении горящего самолета, в первые шесть минут были задействованы лишь два.