СМИ узнали об ошибках спасателей при тушении SSJ-100
Раскрыты ошибки спасателей при тушении самолета SSJ-100 в Шереметьево. Следствие по делу об авиакатастрофе 5 мая назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений аэропорта. Об этом «Ленте.ру» рассказал высокопоставленный источник в правоохранительных органах.
По словам источника, в настоящий момент установлено, что сигнал «тревога» был объявлен руководителем полетов через 80 секунд после посадки лайнера, а не сразу после получения тревожного сигнала от самолета, как это должно быть сделано по нормативам.
Кроме того, источник уточнил, что из шести аварийно-спасательных автомобилей, которые должны были принимать участие в тушении горящего самолета, в первые шесть минут были задействованы лишь два.
Напомним, вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в «Шереметьево», однако при аварийной посадке потерпел катастрофу. Ее жертвами стали 41 человек из 78, находившихся на борту, напоминает «Свободная пресса». Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.
В частности, как следует из сообщений СМИ, к трагедии могло привести стечение целого ряда обстоятельств: сначала в самолет ударила молния, после чего отказала автоматика. При посадке самолет несколько раз ударился о полосу. Подломленной стойкой шасси пробило топливные баки, самолет загорелся.
В свою очередь авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН призвал приостановить полеты SSJ-100.
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