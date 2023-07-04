Стало известно о двух сбитых беспилотниках в Новой Москве

Это произошло в шестом часу утра. В оперативные службы поступило сразу несколько обращений о звуках взрыва. По словам очевидцев, они видели падающие обломки.

Разрушения на земле уточняются. На место выехали оперативные службы.

Telegram-канал MASH сообщает, что взрывы произошли в районе поселения Марушкинское. Между ними прошло около пяти минут, а причиной могла стать работа системы противоракетной обороны. .

Ранее в Курской области сбили летящий в сторону Москвы беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

