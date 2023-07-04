Стало известно о двух сбитых беспилотниках в Новой Москве
Два беспилотных летательных аппарата сбиты в районе села Валуево в Новой Москве, сообщает Telegram-канал SHOT.
Это произошло в шестом часу утра. В оперативные службы поступило сразу несколько обращений о звуках взрыва. По словам очевидцев, они видели падающие обломки.
Разрушения на земле уточняются. На место выехали оперативные службы.
Telegram-канал MASH сообщает, что взрывы произошли в районе поселения Марушкинское. Между ними прошло около пяти минут, а причиной могла стать работа системы противоракетной обороны. .
Ранее в Курской области сбили летящий в сторону Москвы беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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