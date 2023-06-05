СМИ: взрыв прогремел на железной дороге около ИК в Калининграде

На железнодорожных путях около исправительной колонии в Калининграде прогремел взрыв, сообщает Telefram-канал 112.

Рогов: в поселке Михайловка Запорожской области прогремел взрыв

По информации СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы.

Уточняется, что взрыв произошел в районе станции Брусничная.

Ранее стало известно о взрывах в небе над Курском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:ВзрывКалининградская ОбластьЖелезная Дорога

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