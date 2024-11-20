СМИ: ВСУ ударили по исторической усадьбе князей Барятинских в Курской области
Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, в настоящее время подвергшаяся удару территория оцеплена, специалисты устанавливают тип применённых Украиной ракет.
Также отмечается, что удар по этому месту уже был нанесён 11 октября 2024 года, в результате ударной волной было повреждено административное здание.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что общие затраты на восстановление региона, пострадавшего от вторжения ВСУ, превысят 700 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru