СМИ: ВСУ ударили по исторической усадьбе князей Барятинских в Курской области

Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Потери ВСУ в Курской области превысили 34 390 военнослужащих

По данным канала, в настоящее время подвергшаяся удару территория оцеплена, специалисты устанавливают тип применённых Украиной ракет.

Также отмечается, что удар по этому месту уже был нанесён 11 октября 2024 года, в результате ударной волной было повреждено административное здание.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что общие затраты на восстановление региона, пострадавшего от вторжения ВСУ, превысят 700 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Ракетный УдарКурская ОбластьВСУ

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