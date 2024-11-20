Потери ВСУ в Курской области превысили 34 390 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 400 военнослужащих, ещё 11 сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 34 390 военнослужащих.
Также российские войска подбили 215 танков, 147 БМП и 120 БТР, 1190 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 296 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 68 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 27 единиц инженерной техники и 988 автомобилей.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что в приграничных районах региона уничтожены две управляемые авиабомбы, запущенные украинскими войсками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru