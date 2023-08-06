СМИ: Во Внуково ввели план «Ковер»
В столичном аэропорту Внуково ввели план «Ковёр», сообщает Mash в своем Telegram-канале 6 августа, в воскресенье.
Отмечается, что временно задерживаются более 25 рейсов: 11 - на вылет и 15 - на прилёт.
«Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты», – отмечают журналисты.
В пресс-службе воздушной гавани заявили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены «по независящим от аэропорта причинам». Об этом сообщает ТАСС.
Ранее, 28 февраля, сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге перестал принимать самолеты, воздушное пространство над городом закрыли. Власти Петербурга официально сообщили, что в «Пулково» объявлена задержка рейсов до 12 часов, аэропорт при этом работает штатно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru