СМИ: Во Внуково ввели план «Ковер»

Отмечается, что временно задерживаются более 25 рейсов: 11 - на вылет и 15 - на прилёт.

«Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты», – отмечают журналисты.

В пресс-службе воздушной гавани заявили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены «по независящим от аэропорта причинам». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее, 28 февраля, сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге перестал принимать самолеты, воздушное пространство над городом закрыли. Власти Петербурга официально сообщили, что в «Пулково» объявлена задержка рейсов до 12 часов, аэропорт при этом работает штатно, передает «Радиоточка НСН».



