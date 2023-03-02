СМИ: Неопознанный летающий объект заметили в Ленинградской области
Неопознанный летающий объект, двигавшийся в направлении Санкт-Петербурга, заметили в небе над Выборгом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
По данным издания, неизвестный объект зафиксировали в районе Выборга около 22:30 мск. Воздушная цель находилась на высоте 7 тысяч метров и двигалась со скоростью 200 км/ч, указывает телеканал «360».
Отмечается, что из-за объекта объявлялся сигнал «Режим», предполагающий требование покинуть российское воздушное пространство.
Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел вечером 28 февраля. Сигнал «Режим» сняли через полтора часа после обнаружения воздушной цели.
Во вторник воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыли из-за неопознанного летающего объекта, замеченного в 160 – 200 километрах от населенного пункта. В городе объявили план «Ковер», в воздух были подняты истребители. Позже небо над Северной столицей вновь открыли. Пресс-служба Минобороны РФ уточняла, что воздушное пространство над Петербургом закрывали на время проведения тренировки дежурных сил противовоздушной обороны, пишет Ura.ru.
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