СМИ: в Тульской области найден мёртвым мировой судья

Следователи проводят проверку в Тульской области, где был найден мёртвым мировой судья Павел Николаев, сообщает Telegram-канал «112».

СМИ: Под Тулой нашли тело пропавшего подполковника Росгвардии без головы и рук

По предварительным данным, 32-летний мужчина отравился угарным газом от колонки.

Николаев был мировым судьёй судебного участка №18 Ефремовского района, до этого он работал в прокуратуре.

Ранее бывшего помощника лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александра Зубкова нашли мёртвым в его московской квартире.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:СмертьПроверкаТульская ОбластьСледственный Комитет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры