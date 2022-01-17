СМИ: в Тульской области найден мёртвым мировой судья
17 января 202214:22
Следователи проводят проверку в Тульской области, где был найден мёртвым мировой судья Павел Николаев, сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, 32-летний мужчина отравился угарным газом от колонки.
Николаев был мировым судьёй судебного участка №18 Ефремовского района, до этого он работал в прокуратуре.
Ранее бывшего помощника лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александра Зубкова нашли мёртвым в его московской квартире.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru