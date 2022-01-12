Экс-помощник Жириновского найден мертвым в Москве

По его данным, 3 января в полицию обратилась 83-летняя тетя Зубкова, которая обнаружила своего племянника.

Отмечается, что 52-летний мужчина страдал от проблем с сердцем. Согласно предварительной информации, следов насилия на теле не обнаружено.

Зубков занимал должность помощника Жириновского с 1993 года. Мужчиина также был главой Департамента имущества Москвы и был главным экспертом Департамента по законодательству Торгово-промышленной палаты РФ.

Ранее стало известно, что ведущий телевизионного шоу «Прямой эфир» Михаил Зеленский скончался в ночь на 12 января во время отдыха в Доминиканской республике.

