СМИ: В Словакии 38-летняя женщина скончалась после прививки вакциной AstraZeneca

Отмечается, что в феврале после получения первой дозы препарата у 38-летней учительницы средней школы появились сильные головные боли, боли в суставах и в месте введения вакцины, высокая температура.

Спустя неделю после вакцинации женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу, через несколько дней она скончалась. Отец погибшей обвинил производителей вакцины в ее смерти и потребовал прекратить использование препарата.

Ранее стало известно, что ряд государств приостанавливают использование вакцины AstraZeneca из соображений безопасности после сообщений о появлении тромбов у вакцинированных граждан.

