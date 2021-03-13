СМИ: В Словакии 38-летняя женщина скончалась после прививки вакциной AstraZeneca
Молодая жительница Словакии скончалась после прививки от COVID-19 вакциной производства компании AstraZeneca. Об этом сообщает Словацкое телевидение.
Отмечается, что в феврале после получения первой дозы препарата у 38-летней учительницы средней школы появились сильные головные боли, боли в суставах и в месте введения вакцины, высокая температура.
Спустя неделю после вакцинации женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу, через несколько дней она скончалась. Отец погибшей обвинил производителей вакцины в ее смерти и потребовал прекратить использование препарата.
Ранее стало известно, что ряд государств приостанавливают использование вакцины AstraZeneca из соображений безопасности после сообщений о появлении тромбов у вакцинированных граждан.
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