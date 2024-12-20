СМИ: В результате удара ВСУ по Рыльску погибли пять человек

Пять человек погибли в результате ракетного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по городу Рыльску Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: ВСУ ударили по Рыльску ракетами ATACMS

Уточняется, что погибшие были пораждены осколками кассетного боеприпаса - в районе ДК и у автовокзала.

«Количество пострадавших увеличилось до 26 человек», - гшоворится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что в результате украинского обстрела в Рыльске загорелось здание педучилища, также повреждены осколками дом культуры, ФОК, школа №7, пожарная часть и несколько частных домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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