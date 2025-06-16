СМИ: В небе над Орловской областью прогремели взрывы
16 июня 202503:01
10 взрывов прогремели в небе над Орловской областью, сообщает Telegram-канал Mash.
Система ПВО ликвидирует беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины.
Жители в Советском районе Орла увидели в небе яркие вспышки. По словам очевидцев, по всему городу раздаются звуки, похожие на работу ПВО. Также ПВО отрабатывает в Заводском районе.
Ранее до двух увеличилось количество погибших в Татарстане после атаки БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru