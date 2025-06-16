СМИ: В небе над Орловской областью прогремели взрывы

10 взрывов прогремели в небе над Орловской областью, сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: Беспилотники ВСУ атаковали город Елабуга в Татарстане

Система ПВО ликвидирует беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины.

Жители в Советском районе Орла увидели в небе яркие вспышки. По словам очевидцев, по всему городу раздаются звуки, похожие на работу ПВО. Также ПВО отрабатывает в Заводском районе.

Ранее до двух увеличилось количество погибших в Татарстане после атаки БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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