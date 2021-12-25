СМИ: В Москве обнаружили труп начальника отдела Россельхознадзора
Начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Игорь Ртищев обнаружен мертвым в своем кабинете в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщают журналисты, тело главы управления обнаружил его заместитель. О произошедшем стало известно утром 25 декабря.
Причину смерти представителя ведомства устанавливают, пишет Газета.ru.
Ранее мэра подмосковной Коломны Дениса Лебедева нашли со смертельным огнестрельным ранением в его собственной квартире. Ему было 46 лет. По предварительной информации, он совершил самоубийство. По данным РЕН ТВ, Лебедев оставил послание, в котором рассказал о причине, по которой он решил свести счеты с жизнью.
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