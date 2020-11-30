Раскрыты кровавые подробности гибели заммэра Новоуральска

Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области обнародовала обстоятельства гибели на охоте заместителя мэра города Новоуральска Михаила Черницкого. Чиновник получил смертельное ранение бедра.

Следствие считает, что трагедия произошла из-за неосторожного обращения с ружьём. Произошло это в ночное время 28 ноября в лесу в Алапаевском районе. После непреднамеренного выстрела участники охоты попытались оказать пострадавшему первую помощь, однако не сумели остановить кровь, отмечает RT.

Роковой выстрел был сделан из нарезного карабина «Вепрь-308 СУПЕР». Пуля пробила Черницкому паховую артерию. Об этом Ura.ru рассказал источник, знакомы с ситуацией. По его словам, обстоятельства произошедшего вызывают много вопросов.

Так, компания заммэра приехала в лесной массив в пятом часу вечера, когда уже темнеет. Обычно в это время охотники уже возвращаются с трофеями. Как предполагает источник, целью компании была вовсе не охота, а приятное времяпровождение с алкогольными напитками.

При этом местные охотники не сбрасывают со счетов и версию преднамеренного убийства. Михаилу Черницкому было 58 лет. 41-летний житель Екатеринбурга, который произвёл выстрел, пока проходит подозреваемым по статье УК «причинение смерти по неосторожности». Назначены экспертизы, проводятся другие следственные действия.

