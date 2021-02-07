СМИ: В масштабном пожаре на юге Москвы есть пострадавшие дети
Пожар в металлическом ангаре площадью около 400 квадратных метров начался на юге Москвы. Горит складское помещение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.
«По предварительной информации происходит возгорание в металлическом ангаре. Площадь пожара около 350-400 квадратных метров», - говорится в сообщении.
Известно, что из-за ЧП есть пострадавшие, в том числе дети, сообщает «Двач».
Пожару присвоен второй ранг. Ангар горит по адресу: Варшавское шоссе, дом 37 «А», корпус 1.
Накануне в Талдоме Московской области загорелся ангар со спортивным оборудованием. Пожар охватил 900 кв.метров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+16 048 / сут.
Умерли
76 661+432 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+19 884 / сут.
- СМИ: В масштабном пожаре на юге Москвы есть пострадавшие дети
- Манежную и Театральную площади Москвы оцепила полиция
- В российском МИДе высылку европейских дипломатов назвали вынужденной
- Российское посольство ответило премьеру Литвы по поводу «Спутника V»
- Явлинский раскритиковал Навального в статье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru