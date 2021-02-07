СМИ: В масштабном пожаре на юге Москвы есть пострадавшие дети

Пожар в металлическом ангаре площадью около 400 квадратных метров начался на юге Москвы. Горит складское помещение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

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«По предварительной информации происходит возгорание в металлическом ангаре. Площадь пожара около 350-400 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Известно, что из-за ЧП есть пострадавшие, в том числе дети, сообщает «Двач».

Пожару присвоен второй ранг. Ангар горит по адресу: Варшавское шоссе, дом 37 «А», корпус 1.

Накануне в Талдоме Московской области загорелся ангар со спортивным оборудованием. Пожар охватил 900 кв.метров.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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