В Подмосковье загорелся склад со спортинвентарем
6 февраля 202100:15
Ангар со спортивным оборудованием загорелся в Талдоме Московской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
Возгорание заняло территорию свыше 900 квадратных метров. По данным агентства, склад находится на улице Загородной, в нем хранится оборудование для скалодрома.
Информации о пострадавших не поступало, причины происшествия уточняются. Над ликвидацией пожара работают 69 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru