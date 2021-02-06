В Подмосковье загорелся склад со спортинвентарем

Ангар со спортивным оборудованием загорелся в Талдоме Московской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Возгорание заняло территорию свыше 900 квадратных метров. По данным агентства, склад находится на улице Загородной, в нем хранится оборудование для скалодрома.

Информации о пострадавших не поступало, причины происшествия уточняются. Над ликвидацией пожара работают 69 человек.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:ПодмосковьеПожар
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