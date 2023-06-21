Пушилин заявил, что ВСУ атаковали центр Донецка ударным беспилотником

Украинские войска атаковали Ворошиловский район Донецка. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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«Зафиксировано прямое попадание ударного беспилотника в квартиру многоэтажного жилого дома с последующим возгоранием», — написал политик в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, в квартире никто не проживал. Спасателям удалось оперативно справиться с огнем, никто не пострадал, сообщает RT.

Врио главы ДНР добавил, что ночью обстрелам со стороны Украины также подверглись Макеевка, Горловка и Ясиноватая. За последние сутки в регионе погибли два человека, еще шесть получили ранения.

Между тем глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела было повреждено осколками здание детского сада № 327 в Ворошиловском районе, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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