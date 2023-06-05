СМИ: Упавшие на трассу под Калугой беспилотники подорвали

Саперы путем подрыва нейтрализовали два беспилотника, которые упали на трассе М3 «Украина» под Калугой. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Путин дал ряд поручений после атаки беспилотников на Москву

Согласно данным, звуки взрывов услышали водители, которые оказались заблокированы на перекрытой дороге в Калужской области. Отмечается, что саперы увезли обломки дронов.

Ранее, 5 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что два беспилотных летательных аппарата упали на трассу М3 «Украина» в Калужской области. По его словам, БПЛА упали утром на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи). Тогда Шапша отметил, что детонации не произошло, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Калужская ОбластьБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры